En Atlixco, Ariadna Ayala entregó infraestructura en primaria de Huixastla

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó el techado de usos múltiples en la primaria Braulio Rodríguez de San Agustín Huixastla, obra que beneficiará directamente a 175 estudiantes.
Durante el acto protocolario, la presidenta de Atlixco exhortó a las y los alumnos a cumplir con su deber académico, pues el nuevo espacio es más que una construcción: “es un lugar que abraza su esfuerzo, su alegría y su futuro”.
Por su parte, la directora del plantel, Lorenza Martínez Morales, y la presidenta del comité de obra, Cruz Flores Aguirre, agradecieron el apoyo municipal y destacaron que este espacio permitirá que niñas y niños puedan aprender y jugar en mejores condiciones.
