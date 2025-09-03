Encabeza Tonantzin Fernández el 11º Miércoles del Pueblo

*La presidenta municipal y su gabinete atendieron de manera personal y oportuna a las y los cholultecas*

Desde Puebla

*3 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la atención ciudadana y el gobierno cercano a través de los Miércoles del Pueblo, donde las y los cholultecas exponen de manera directa sus necesidades e inquietudes.

Durante más de 11 horas, la presidenta municipal, regidores, titulares de secretarías, directores y jefes de área recibieron a ciudadanos en el Complejo Cultural, con el propósito de brindar soluciones concretas y respuestas prontas.

Al respecto, Tonantzin Fernández agradeció la participación activa de la ciudadanía y reiteró la invitación a acercarse a todas las áreas municipales para conocer los programas y acciones que ofrece su administración.

Las principales solicitudes estuvieron relacionadas con bacheo, inscripción a programas de bienestar, apoyos económicos, desahogo de trámites y servicios públicos, desarrollándose la jornada en un ambiente de orden y fluidez.

*Entregan apoyos económicos y aparatos funcionales*

Durante el desarrollo del Miércoles del Pueblo, se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos solicitados en la edición pasada, en respuesta a necesidades como la compra de medicamentos, respaldo a deportistas y apoyos a cholultecas que ponen en alto el nombre del municipio.

Asimismo, el DIF Municipal entregó aparatos funcionales a personas con discapacidad, incluyendo la renovación de varios de ellos, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes más lo requieren, principalmente adultos mayores.

Al respecto, Tonantzin Fernández afirmó que estos apoyos son el reflejo de la confianza de la ciudadanía y enfatizó que son posibles gracias a la política de cero corrupción de su administración y al compromiso de las y los contribuyentes mediante el pago de sus impuestos.

Finalmente, la presidenta municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de la Gran Feria de Cholula, que ofrece atractivos culturales, turísticos y gastronómicos todos los días, en la Plaza de la Concordia y en el Parque Soria, hasta el próximo 16 de septiembre.