Sheinbaum recibe al secretario de Estados Unidos

María Huerta

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Para un diálogo sobre cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías.

Lo informó la presidenta de México a través de sus redes sociales, con una fotografía del momento en que Rubio y ella estrechan manos.