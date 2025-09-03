En Amozoc, con bacheo nocturno mejoran vialidades

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 3 de septiembre del 2025.- Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las calles y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 que encabeza el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, lleva a cabo labores de bacheo nocturno en diferentes puntos del municipio.

En esta ocasión, las acciones se realizaron en la vialidad que conecta el barrio La Preciosa con la colonia Las Vegas, una avenida con pendiente considerable que había presentado afectaciones derivadas de las recientes lluvias y el tránsito constante de vehículos pesados.

Para asegurar mayor durabilidad, los trabajos de bacheo se realizan con material más resistente, capaz de soportar tanto la temporada de lluvias como la carga vehicular.