FGE identificó a presunto asesino del dueño de la joyería London

Erika Méndez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla identificó a uno de los presuntos responsables del homicidio del dueño de la joyería London.

La titular, Idamis Pastor Betancourt, detalló xuatro personas quienes participaron en la ejecución y uno salió lesionado.

Se tuvo conocimiento que llegó a un hospital particular con diversas heridas, fue investigado y se le encontró relacionado con delitos de narcomenudeo y robo a casa habitación.

“Estamos avanzando para identificar a todos los responsables de este lamentable acontencimiento”, Idamis Pastor.