Gobierno de Puebla responsabilizó a la 28 de Octubre del incendio de RUTA

Erika Méndez
El gobierno de Puebla responsabilizó a la organización 28 de octubre del incendio de una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) el pasado martes.
En conferencia de prensa, el mandatario Alejandro Armenta dijo que la administración estatal está abierta al diálogo con todos los sectores.
No obstante, hay quienes se han negado a hablar y cometen actos vandálicos.
Refirió que existe un vínculo con dicha organización, pues el líder Simitrio está detrás de temas de narcomenudeo y cobro de piso.
