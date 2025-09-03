¡El colmo: Comando asalta Samborns en Huexotitla!

Desde Puebla
Cuatro hombres irrumpieron en la sucursal de Sanborns de Huexotitla, en el bulevar 5 de Mayo, donde robaron joyas tras romper una vitrina.
Agentes de Seguridad Ciudadana llegaron a la escena, pero fue imposible encontrar a los responsables y se presume que el botín sustraído sería de aproximadamente 65 mil pesos.
