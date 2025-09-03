Puebla transforma el futuro desde las aulas con infraestructura e inversión histórica

– El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta y guiado por la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa la protección del derecho a la educación con acciones concretas que promueven el humanismo mexicano.

-La inversión supera los 216 mdp y se benefician escuelas de 34 municipios.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Desde el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el gobernador Alejandro Armenta encabezó la Entrega de Certificados de Obra Educativa 2025, en un acto que refleja el compromiso del Gobierno de Puebla con la educación, como herramienta central para la construcción de paz, el desarrollo con justicia social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

En este evento se entregaron 59 certificados que representan 46 obras concluidas, 33 en proceso y 13 por iniciar, con una inversión total superior a los 216 millones de pesos, beneficiando a más de 52 mil estudiantes en 34 municipios. Las intervenciones incluyen aulas nuevas, laboratorios, módulos sanitarios y proyectos de Escuelas Sostenibles con paneles solares y captadores pluviales, lo que garantiza espacios dignos, seguros y con servicios básicos.

El mandatario Alejandro Armenta destacó que la educación transforma vidas y construye patria. Afirmó que bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum y su visión de un gobierno con sentido social y humanismo mexicano, en Puebla la educación no es un privilegio, sino un derecho que se ejerce con infraestructura, acompañamiento y participación comunitaria.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez resaltó que estas obras representan esperanza y compromiso. Compartió su experiencia personal como testimonio del poder del deporte para superar entornos adversos y reconoció al gobernador como un aliado decidido de la juventud y la educación, quien cumple con hechos y no con promesas.

En su oportunidad, el secretario de Educación, Manuel Viveros, afirmó que Puebla avanza con paso firme en la transformación educativa, guiada por la presidenta Sheinbaum.

Anunció la próxima adjudicación de 170 proyectos más, con una inversión adicional de 206 millones de pesos para mobiliario escolar e intervenciones integrales, reafirmando que “cuando no hay corrupción, alcanza para más”.

El director del CENHCH, Efraín Carrasco Galiote, expresó su agradecimiento al gobernador Alejandro Armenta y al secretario de Educación por cumplir con la palabra empeñada desde el inicio de la administración, al transformar espacios escolares que durante años fueron solo un anhelo para docentes, estudiantes y padres de familia.

Durante el evento, se reiteró que la educación es el eje que permite hacer patria en este mes de septiembre. Puebla no solo construye aulas, sino confianza, oportunidades y una cultura de paz que honra a maestras, maestros y estudiantes como actores esenciales de un país más justo y con futuro.