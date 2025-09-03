Chubasco o turbonada fuerte con ráfagas de viento impacta diversas zonas de la capital

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 03 de septiembre de 2025.-* El Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa que durante esta tarde se presentó en diversas zonas del municipio un fenómeno meteorológico conocido como chubasco fuerte o turbonada. Este tipo de evento se caracteriza por una precipitación pluvial intensa en un periodo corto de tiempo, en ocasiones acompañada por granizo y gotas de lluvia de gran tamaño.

Las turbonadas generan corrientes descendentes intensas dentro de la nube, que al impactar con el suelo se dispersan de forma horizontal, provocando ráfagas de viento súbitas que pueden alcanzar velocidades superiores a los 60 o incluso 90 km/h.

Estas condiciones representan un riesgo para la población, ya que pueden provocar caída de árboles, afectaciones a estructuras ligeras, cables eléctricos y generar situaciones de emergencia vial.

Ante este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, el Gobierno de la Ciudad exhorta a la población a mantener la calma, resguardarse en lugares seguros, evitar transitar por zonas inundadas o con acumulación de agua y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales. Se informa que, hasta el momento, los canales hídricos y vasos reguladores de Santuario y Puente Negro del municipio se encuentran estables a un 10% y 20% respectivamente, y se mantiene un monitoreo constante por parte del Departamento de Alertamiento e Información, a fin de prevenir riesgos mayores y garantizar la seguridad de la ciudadanía.