México refuerza vacunación contra el sarampión

En el país se han registrado 4 mil 353 casos confirmados de la enfermedad y 17 fallecimientos

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich, presentó un panorama detallado sobre la situación epidemiológica del sarampión en México.

De acuerdo con el secretario de Salud, en el país se han registrado 4 mil 353 casos confirmados de la enfermedad y 17 fallecimientos.

Más del 95 % de estos decesos han ocurrido en el estado de Chihuahua, evidenciando una concentración geográfica del brote.

Kershenobich subrayó que la única manera efectiva de frenar la propagación del sarampión es a través de la vacunación.

Reiteró el carácter gratuito y seguro de las vacunas, además del impacto que estas tienen en la protección de la población.

“Vacunarse es un acto de amor y de protección, porque las vacunas son gratuitas, seguras y salvan millones de vidas”, afirmó el secretario en su intervención.

Actualmente, la cobertura nacional del esquema completo de vacunación contra el sarampión es del 81.1 por ciento, cifra que, aunque significativa, queda por debajo del 95 por ciento necesario para asegurar una protección colectiva eficiente.

Entre el 1 de enero y el 29 de agosto se han aplicado casi seis millones de dosis, gracias a una estrategia que abarca diferentes modalidades.

Dentro de las acciones implementadas destacan la instalación de puntos de vacunación en centros de salud y hospitales, la utilización de brigadas móviles para llegar a comunidades apartadas, la difusión de materiales informativos en lenguas indígenas y la vigilancia activa en las zonas donde se han detectado casos.

El esquema de recuperación contempla a grupos específicos que incluyen a niñas y niños de entre seis y once meses de edad, adolescentes y adultos hasta los 49 años, así como personal educativo, de salud y jornaleros agrícolas, con especial enfoque en el estado de Chihuahua.

Esta estrategia busca cerrar las brechas generadas por la interrupción de la vacunación durante la pandemia, que afectó principalmente a la población infantil.

Los riesgos por sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y su peligrosidad se debe a que se propaga con facilidad a través del aire por gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Puede causar neumonía, encefalitis, diarrea grave, infecciones de oído y ceguera. Estas complicaciones afectan con mayor frecuencia a niños pequeños, personas desnutridas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En poblaciones sin acceso a atención médica adecuada, el sarampión puede causar la muerte, especialmente en menores de cinco años.

Las medidas de prevención más eficaces son la vacuna triple viral (SRP), la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Se administra en dos dosis, generalmente a partir de los 12 meses y un refuerzo entre los 4 y 6 años.