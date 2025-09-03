Teteles: ¿Normalistas o delincuencia organizada?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

No, no son inocentes jovencitas con el sueño de convertirse en maestras, formar a las nuevas generaciones y contribuir a un mejor futuro en Puebla y el país.

Tampoco son cándidas estudiantes con un ideal, maltratadas y abandonadas por los gobiernos federal, estatal y FORZADAS a venir a la ciudad de Puebla, para luchar por sus derechos. Los hechos vandálicos y muy probablemente delictivos de ayer de las presuntas “normalistas” de Teteles, que quemaron camiones de Ruta, incluso cuando un conductor estaba dentro, las ubican mucho más como delincuencia organizada, que como alumnas deseosas de convertirse en maestras.

Afortunadamente, el operador dentro de la unidad de Ruta a la que le prendieron fuego fue rescatado, pero ¿este atentado no califica como intento de homicidio, asociación delictuosa, ataque a las vías de comunicación y propiedad privada?. De ser así, ¿por qué dejaron que ella y sus cómplices varones, incluyendo dirigentes de la 28 de Octubre, salieran impunes?: Presuntas normalistas queman unidad del RUTA

Existen múltiples fotografías que demuestran que las sedicentes “normalistas” de Teteles, que el martes cometieron múltiples tropelías y tuvieron como rehén a Puebla capital al bloquear el paso en su arteria principal, el bulevar 5 de Mayo, se coludieron con una organización conflictiva, de choque, la UPVA 28 de Octubre, que debería sacar sus manos de este asunto: Supuestas normalistas dañaron tres unidades de RUTA

¿VANDALISMO Y VIOLENCIA SON ACEPTABLES COMO MÉTODOS DE LUCHA POLÍTICA Y SOCIAL?

Alentadas por la eterna y absoluta impunidad en sus ataques, se ha normalizado que presuntas normalistas de Teteles y cómplices hombres incurran en el vandalismo y violencia, como métodos de supuesta lucha política y social. A finales de septiembre del 2022, se informó que desde agosto del 2019 el gobierno estatal había invertido más de 47 mdp en esa institución SUPUESTAMENTE EDUCATIVA: Invierte gobierno de Puebla más de 47 mdp en Normal de Teteles

Ante los desmadres que ese año cometieron en Puebla capital las sedicentes “normalistas”, el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que al menos dos funcionarios federales, Luciano Concheiro y Mario Chávez, tenían intereses con ese movimiento y auspiciaban los ataques: El subsecretario de Educación Superior, y director de Educación Superior para el Magisterio incitan a normalistas, señala Miguel Barbosa

Incluso, Barbosa Huerta contó la anécdota que un diciembre se reunió con las supuestas alumnas de la Normal Rural de Teteles, para escucharlas, ofrecerles apoyo y hasta cantar villancicos, pero que este acercamiento sirvió de poco, porque los funcionarios federales señalados las instaban a sus desmanes: Funcionarios de la SEP federal azuzan a normalistas de Teteles, reiteró Miguel Barbosa

El 21 de agosto del año pasado, una joven tuvo que ser rescatada de la presunta Normal Rural Carmen Serdán de Teteles por su familia, ya que –según la chica y sus parientes – la tenían sin agua ni comida. Pese a las denuncias y evidencias de abusos, violencia e irregularidades, nadie ha sido investigado y mucho menos sancionado: Video: Sin comida ni agua, tenían normalistas de Teteles a alumna de nuevo ingreso, acusan sus padres

CON LA OBLIGACIÓN DE LLEGAR AL FONDO DEL ASUNTO E IMPEDIR MÁS ATAQUES

Acostumbrados a cometer tropelías y después tratar de victimizarse, los responsables del ataque de ayer no fueron detenidos y, mucho menos, golpeados por las policías estatal o municipal. El gobierno estatal actuó con mesura, prudencia y sentido común y no cayó en la provocación de quienes planearon y ordenaron la agresión del martes en Puebla capital: Video: Presuntas normalistas de Teteles quemaron camión de Ruta en el bulevar 5 de Mayo

Al mismo tiempo, la administración ofreció dialogar, escuchar y atender las demandas de las presuntas estudiantes y sus acompañantes, quienes –por cierto – estaban tan ocupados generando caos y violencia, ¡que ni siquiera se dieron tiempo de plantear sus exigencias con claridad!: Video: Manifestación de normalistas de Teteles provoca caos en la capital

El gobierno de Puebla también subrayó que se investigarán y castigarán los delitos del martes, como quemar un camión con el operador adentro. Tiene la obligación legal y social de hacerlo, llegar a fondo de lo sucedido el martes y sancionar a quienes utilizan la protesta social como pretexto para delinquir, destruir y violentar.

En días recientes, presuntas “manifestaciones” atentaron contra bienes públicos e, incluso, el patrimonio arquitectónico de la entidad, ya que el cobarde ataque a la fuente de San Miguel, en el zócalo de Puebla, fue un agravio a la historia de nuestra ciudad: Manifestantes vandalizaron la fuente de San Miguel, en el Zócalo de Puebla

Por ende, las Fiscalía General de la República y el Estado (FGR y FGE) no deberían dejar impunes ni a los infelices que atacaron la fuente de San Miguel y no les importó destruir este patrimonio arquitectónico de Puebla y mucho menos a los que se atrevieron a quemar un camión ¡con el conductor adentro!.