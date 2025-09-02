Presuntas normalistas queman unidad del RUTA

Policías aseguran tres autobuses tras actos vandálicos

María Tenahua

Este martes, presuntas normalistas de Teteles no solo provocaron caos, sino que quemaron unidad de la Red Urbana del Transporte Articulado (Ruta), en el bulevar 5 de Mayo, en la zona de San Francisco.

Ante esto, policías municipales y estatales aseguraron tres autobuses de las supuestas normalistas.

El cuerpo de bomberos de Puebla, acudió, para sofocar el fuego y controlar la situación.

Las supuestas estudiantes trataron de huir con los autobuses en que se trasladaron hasta la ciudad de Puebla; sin embargo, dos fueron detenidos por elementos policíacos la altura de la Cruz Roja y un tercero en la calzada Ignacio Zaragoza, donde llegaron varios policías.

Hasta el momento, se sabe que habría detenidas.