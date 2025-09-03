En el Congreso del Estado presentan el libro “Juana C. Romero, una mujer extraordinaria en la historia de México”

03 de septiembre, 2025.

– El evento estuvo organizado por la Unidad para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura

Desde Puebla

En el Congreso del Estado se presentó el libro “Juana C. Romero, una mujer extraordinaria en la historia de México”, un evento organizado por la Unidad para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura, con el objetivo de reivindicar a las mujeres mexicanas que han sido invisibilizadas en las páginas de la historia nacional.

Durante la presentación, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, destacó el trabajo que rescata del olvido a una figura excepcional como Juana C. Romero, conocida como Juana Cata.

“La investigación nos revela a una mujer visionaria, fuerte, empoderada y justa, que no solo supo vencer las adversidades de su tiempo, sino también aportar a la causa republicana de Benito Juárez durante la intervención francesa”, afirmó Mier Bañuelos.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura, Azucena Rosas Tapia, mencionó que la vida de Juana Catalina Romero fue un ejemplo de fortaleza, liderazgo y compromiso social. “Esto nos recuerda que las mujeres han sido protagonistas de la historia de México, aunque muchas veces sus nombres no aparezcan en los libros de texto. De ahí la importancia de este tipo de esfuerzos para reivindicar lo que nos pertenece, históricamente hablando”.

En este sentido, la autora del libro, Julia Astrid Suárez Reyna, subrayó la importancia de visibilizar las aportaciones de mujeres extraordinarias como Juana C. Romero, ya que a lo largo de la historia, las mujeres solo han sido ubicadas en lugares secundarios y anecdóticos, a través de mitos y leyendas, y no por sus aportaciones fundamentales para el desarrollo de la nación.

En el evento también participaron Lucía Stone, coautora de la antología “Mujeres escribiendo para mujeres”, y el poeta, comunicador, académico y gestor de espacios internacionales de educación, Abel Pérez Rojas.

Presentan en el Congreso el libro “Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”

Con la finalidad de abonar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa al abrir espacios de reflexión en torno a distintas problemáticas, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación del libro “Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”.

En su mensaje de bienvenida, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez señaló que con estos espacios de diálogo se promueve el respeto a los derechos humanos, la inclusión y el humanismo.

La diputada presidenta del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales también puso énfasis en la necesidad de impulsar la cultura y la lectura, que “nos sirve para ser mejores seres humanos”.

El autor del libro “Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, Ntumbua Tshipamba, destacó que, en su obra, se hace una crítica de la interpretación literal de los derechos humanos, que puede llevar a perpetuar injusticias, por lo que se propone una hermenéutica crítica que considere el contexto y las relaciones de poder para garantizar una verdadera coexistencia humana.

Asimismo, señaló que en el texto se hace una conceptualización del acceso al conocimiento, como un derecho humano esencial en la sociedad actual y esto no se limita a la libertad de información, sino que abarca la educación de calidad, la participación en la producción de saberes y la capacidad de utilizar el conocimiento para el desarrollo personal y comunitario.