Impulsan en el Congreso iniciativa para ampliar la protección de adolescentes y niñas en el entorno digital

Para ampliar la protección de adolescentes y niñas como posibles víctimas de violencia digital, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma al artículo 23 bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

En la propuesta legislativa se indica que es prioritario incluir a las adolescentes y niñas, y su interés superior, para que sean visibilizadas y se garantice su protección y seguridad, al establecer que pueden ser víctimas de violencia digital

La diputada explicó que, a pesar de tener cientos de innovaciones tecnológicas o herramientas de comunicación, deben prevalecer los valores y garantizar una sana convivencia en el entorno digital.

“Ampliamos el espectro de protección a grupos que han quedado vulnerables ante el avance de las tecnologías de información y comunicación, debemos actuar hoy pensando en el futuro”, indicó.