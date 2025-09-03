Vecinos de la colonia San Pedro denuncian que sólo hay baches y que el pavimento desapareció

María Tenahua

Vecinos de la colonia San Pedro de la capital poblana reportaron que, aunque el ayuntamiento comenzó el bacheo, la mayor parte de las calles está en pésimas condiciones, tal es el caso de la calle Adolfo Ruiz Cortines, donde los conductores solo manejan entre hoyos.

Señalaron que han reportado al gobierno de la ciudad esta vialidad entre hoyos, unos más grandes y otros pequeños, al reprochar que ya no se puede circular.

Es importante comentar que en días pasados las cuadrillas de bacheo acudieron a esta colonia, pero solo a la calle principal, la Adolfo López.