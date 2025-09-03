Eliminatorias Conmebol: Así se jugará la penúltima fecha

ADRENALINA

Con 3.5 boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugará la penúltima jornada de las Eliminatorias de Conmebol; 2 duelos con transmisión en México

Este jueves 4 de septiembre se disputará la Jornada 17, penúltima, en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, donde tres países ya cuentan con su boleto asegurado para la justa mundialista del próximo verano; estos son los partidos y sus horarios.

En busca de los últimos tres boletos y medio que Conmebol otorga para el certamen a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, estos son los encuentros para la Jornada 17:

Paraguay Vs Ecuador / jueves 4 de septiembre, 17:30 horas tiempo de la CDMX.

Uruguay Vs Perú / jueves 4 de septiembre, 17:30 horas tiempo de la CDMX.

Colombia Vs Bolivia / jueves 4 de septiembre, 17:30 horas tiempo de la CDMX.

*Argentina Vs Venezuela / jueves 4 de septiembre, 17:30 horas tiempo de la CDMX.

*Brasil Vs Chile / jueves 4 de septiembre, 18:30 horas tiempo de la CDMX.

* Únicos partidos que tendrán transmisión en México, a través de Vix Premium.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE ELIMINATORIAS EN CONMEBOL

Así se distribuyen las 6.5 plazas que tiene Conmebol para el Mundial 2026, mismo que tendrá su inauguración el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

1° al 6° / califican directo al Mundial 2026.

7° / jugará Repechaje intercontinental por su boleto al Mundial 2026.

8° al 10° / eliminados completamente del Mundial 2026.

Posiciones en la Eliminatoria de Conmebol previo a que se dispute la Jornada 17 (de 18):

1. Argentina / 35 puntos (+19 diferencia de goles).

2. Ecuador / 25 (+8).

3. Brasil / 25 (+5).

4. Uruguay / 24 (+7).

5. Paraguay / 24 (+3).

6. Colombia / 22 (+4).

7. Venezuela / 18 (-4).

8. Bolivia / 17 (-16).

9. Perú / 12 (-11).

10. Chile / 10 (-15).