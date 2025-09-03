Aguascalientes será sede de la Paralimpiada Nacional con más de 2 mil atletas

LA JORNADA

Ciudad de México. Del 22 de septiembre al 12 de octubre, Aguascalientes recibirá la Paralimpiada Nacional, certamen que reunirá a más de 2 mil 100 deportistas, de entre 13 y 22 años en 11 disciplinas.

Rommel Pacheco, titular de la Conade, encabezó la presentación de la competencia e informó que se ha priorizado el apoyo al deporte adaptado y paralímpico, para lo cual se han destinado más de 197 millones de pesos para becas, campamentos, concentraciones, participación en importantes justas fuera del país y organización de eventos internacionales en México.

“Ustedes han obtenido un total de 595 medallas en 60 eventos alrededor del mundo y estamos orgullosos”, resaltó el ex clavadista.

También se dieron cita María Del Rocío García, titular del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Ana Karen Hernández, presidenta de la Comisión del Deporte en el Senado de la República y Cassandra Priscila de los Santos Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados.

El certamen, que por primera vez en la historia se realizará en su totalidad en Aguascalientes, convoca a competidores en las disciplinas de: baloncesto sobre silla de ruedas, boccia, futbol de ciegos, golbol, para atletismo, para ciclismo, para danza deportiva, para natación, para powerlifting, para tenis de mesa y para triatlón. A las competencias están convocados deportistas de las 32 entidades federativas, así como de la UNAM y el IMSS.

“De aquí surgen los futuros campeones y campeonas. Aquí no solo celebramos a nuestros para atletas y promesas del deporte, celebramos la vida, el corazón, el espíritu de competencia y de superación”, añadió Rommel.

Para la realización de la Paralimpiada Nacional , la CONADE aportará 32.5 millones de pesos que serán utilizados para cubrir los gastos de hospedaje, hidratación, alimentación, registro, acreditaciones, presentación del evento y procesamiento de resultados, mientras que el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) aportará el recurso complementario para la organización de la justa.

La justa, cuya primera edición se realizó en 2004 con una participación aproximada de 300 atletas, se ha convertido a lo largo de dos décadas, en un semillero de talentos deportivos para México, en el que se identifica a los mejores para atletas, para darles seguimiento y la posibilidad de integrarse a las preselecciones y selecciones nacionales.