Claudia Sheinbaum confirma la presentación de La Arrolladora Banda el Limón para la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo

EL IMPARCIAL

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será la agrupación estelar de la verbena popular en el Zócalo de la Ciudad de México durante la conmemoración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre de 2025.

En conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, se informó además que ese día participarán la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, quienes compartirán escenario en la celebración.

La mandataria integra así a La Arrolladora a la lista de agrupaciones de música regional mexicana que han animado estas fiestas en años anteriores, como Grupo Firme, Los Tigres del Norte y Grupo Frontera.

Concierto previo de Residente

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, como parte de las actividades culturales que anteceden al 15 de septiembre, el sábado 6 de septiembre el Zócalo recibirá al rapero puertorriqueño Residente, quien ofrecerá un concierto gratuito a las 20:00 horas.

El exintegrante de Calle 13 llegará a la capital mexicana después de las presentaciones de Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, en un evento que busca destacar la diversidad de propuestas musicales.

La trayectoria de La Arrolladora Banda El Limón

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho es una de las agrupaciones más representativas de la música de banda en México. Sus orígenes se remontan a la década de los 60 en el estado de Sinaloa, cuna del género. A lo largo de los años, la formación ha tenido diversas etapas, consolidándose bajo la dirección de René Camacho desde los 90.

Con más de 20 álbumes de estudio, la agrupación ha conseguido reconocimiento nacional e internacional gracias a éxitos como La suata, Ya te perdoné y Sobre mis pies. Sus temas han ocupado los primeros lugares en listas de popularidad en México y Estados Unidos, lo que les ha valido premios Billboard y Lo Nuestro, entre otros galardones.

Además de su carrera discográfica, La Arrolladora es reconocida por su presencia en escenarios masivos, donde su estilo característico ha marcado generaciones y consolidado al regional mexicano como un género de gran proyección internacional.

Una celebración al ritmo del regional y el rap latino

Con la participación de Residente en la antesala y la presencia de La Arrolladora Banda El Limón en el Grito, la Ciudad de México prepara una programación musical que une a distintos géneros y artistas en el marco de las fiestas patrias.

Las actividades en el Zócalo capitalino buscan congregar a miles de asistentes para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, con un espectáculo que promete ser uno de los más destacados de este 2025.