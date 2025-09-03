Selección Mexicana: ¿Cuándo y contra quién juega en la Fecha FIFA de septiembre?

DEBATE

La Selección Mexicana ya tiene su lugar para el siguiente Mundial, pues al ser uno de los tres equipos sede (junto a Estados Unidos y Canadá), su participación en la próxima justa de la FIFA está asegurada.

Por lo tanto, en este proceso el Tricolor no enfrenta las eliminatorias de Concacaf, así que es vital encontrar partidos contra rivales destacados en las ventanas internacionales, para que Javier ‘Vasco’ Aguirre vaya entendiendo por dónde irá su decisión del próximo año al anunciar la lista definitiva para la que será la primera Copa del Mundo en tres países y con 48 selecciones.

En este mes de septiembre, como es una costumbre, el combinado nacional viajará a los Estados Unidos para disputar dos partidos, que esta vez son contra rivales asiáticos.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana y contra quién?

Los dos rivales de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre son Japón y Corea del Sur.

Por un lado, ante los nipones se medirán el sábado 6 en el Oakland Coliseum, en California a las 20:00 horas.

El segundo duelo, ante los surcoreanos, tendrá lugar en el Geodis Park, de Nashville, Tennessee; se llevará a cabo el día 9 (19:00 horas, tiempo del centro de México).