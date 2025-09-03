¿Se mueve el Clásico Nacional?; esta será la sede para el América vs Chivas

DEBATE

Después de la decisión de la Alcaldía Benito Juárez (Ciudad de México) en la que se ordenó que el partido América vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2025 se tendría que disputar a puerta cerrada, la gran duda de los aficionados es si el Clásico Nacional se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, o en alguna otra sede.

Las Águilas recibirán a las Chivas en la octava fecha de la Liga MX, con fecha programada para el sábado 13 de septiembre, en la reanudación del campeonato tras la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana enfrentará a Japón y Corea del Sur en Estados Unidos.

El horario pactado para este duelo es el de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el Clásico Nacional?

Pese a que el América pudo cambiar de planes tras las órdenes de la Alcaldía Benito Juárez, la realidad es que se mantendrán en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por lo tanto, el partido ante el Deportivo Guadalajara se llevará ahí, en el que los de Coapa han apodado el ‘Estadio Azulcrema’.

El equipo de André Jardine arribará como amplio favorito, pues su situación en el Apertura 2025 es muy distinta a la que viven los rojiblancos.

En pleno parón, el América suma 17 puntos, mientras que los de Verde Valle apenas han logrado un total de cuatro.