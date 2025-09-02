Tormenta tropical ‘Lorena’ se forma en el Pacífico; prevén que toque tierra en México

EXCELSIOR

La tormenta tropical ‘Lorena’ se formó en costas de Jalisco y se espera que siga avanzando hacia la Península de Baja California.

En un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón se ubica a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al suroeste de Los Cabos, en Baja California Sur.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta ‘Lorena’?

El SMN informó que el ciclón ‘Lorena’ se desplaza hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora, es decir, se está alejando de territorio mexicano. Sin embargo, prevé que redirija su curso para impactar costas de Baja California Sur.

¿Dónde y cuándo tocará tierra la tormenta tropical ‘Lorena’?

El organismo prevé que el ciclón ‘Lorena’ toque tierra el sábado 6 de septiembre como tormenta tropical en costas de Baja California Sur.

Posteriormente, el ciclón seguiría avanzando sobre territorio mexicano hasta salir al Mar de Cortés y posteriormente volvería a impactar en costas de Sonora.

¿Cuáles serán los estados afectados por la tormenta ‘Lorena’

El servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la tormenta podría generar fuertes lluvias en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Sinaloa, Michoacán y Nayarit.

Además, prevé fuertes rachas de viento en Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.