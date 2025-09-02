¿Hasta cuándo se reanuda el Apertura 2025 de Liga MX?

EXCELSIOR

El Apertura 2025 de Liga MX sufrió un nuevo ‘parón’ debido a la actividad de Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón y Corea del Sur; en cuanto se reanude la actividad en el futbol mexicano, América y Chivas protagonizarán una edición más del Clásico Nacional.

Rozando la mitad de la fase regular, en donde Rayados de Monterrey se mantiene como líder general con 18 puntos, el máximo circuito del futbol mexicano vivirá una nueva pausa en su torneo, sin embargo, en cuanto se reanude la actividad, la capital del país se vestirá de gala para el duelo en donde América recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El siguiente partido de Liga MX se disputará el viernes 12 de septiembre, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025, fecha que cerrará su actividad el domingo 14 del mes patrio. Estos son todos los partidos que se disputarán:

Necaxa Vs FC Juárez / Estadio Victoria, viernes 12 de septiembre, 19:00 horas.

Mazatlán Vs Pumas / Estadio El Encanto, viernes 12 de septiembre, 21:00 horas.

Pachuca Vs Cruz Azul / Estadio Hidalgo, sábado 13 de septiembre, 17:00 horas.

Tigres Vs León / Estadio ‘Volcán’ Universitario, sábado 13 de septiembre, 19:00 horas.

Atlas Vs Santos / Estadio Jalisco, sábado 13 de septiembre, 19:00 horas.

Toluca Vs Puebla / Estadio Nemesio Diez, sábado 13 de septiembre, 21:00 horas.

América Vs Chivas / Estadio Ciudad de los Deportes, sábado 13 de septiembre, 21:15 horas.

Querétaro Vs Monterrey / Estadio Corregidora, domingo 14 de septiembre, 17:00 horas.

Atlético San Luis Vs Xolos / Estadio Alfonso Lastras, domingo 14 de septiembre, 19:00 horas.