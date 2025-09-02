Liga MX: Chicharito se va de Chivas; revelan que no le renovarán su contrato

SOY FÚTBOL

Según Juan Manuel Figueroa, reportero de Mediotiempo, la directiva de Chivas ha decidido no renovar el contrato de Javier Hernández, que expira en diciembre del 2025. La falta de goles y los problemas fuera del campo han sido determinantes para esta decisión.

El regreso de Chicharito a Chivas en enero del 2024 fue un evento memorable. El Estadio Akron se llenó de ‘chivahermanos’ emocionados por ver al hijo pródigo de vuelta en casa. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron, y ahora el delantero se despide por la puerta de atrás.

Las lesiones han sido el talón de Aquiles de Hernández en esta etapa. Una rotura de ligamento cruzado anterior retrasó su debut, que finalmente ocurrió el 24 de febrero del 2024 contra Pumas. La afición lo recibió con una ovación, pero el cuento de hadas se desvaneció rápidamente.

El rendimiento de Chicharito no ha sido el esperado, y la afición, que alguna vez lo aclamó, ahora lo abuchea. En el reciente partido contra Cruz Azul, donde Guadalajara cayó 2-1, Hernández tuvo una oportunidad clara, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas se encuentra en la antepenúltima posición del Apertura 2025. La salida de Hernández parece inevitable, y lo más probable es que se marche sin títulos en esta segunda etapa con el club.

Desde su regreso a la perla tapatía, Javier Hernández solo ha logrado anotar dos goles, un rendimiento que no ha estado a la altura de las expectativas. La historia de amor entre Chicharito y Chivas parece llegar a un final amargo, dejando a los aficionados con un sabor agridulce.