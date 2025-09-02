Partidos de hoy 2 de septiembre de 2025

RÉCORD

Los Diablos Rojos quieren acercarse a la Serie de Rey, además la Concacaf W Champions Cup, regresa con su jornada 2. Todo esto y más en la agenda de este martes 2 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Es día entre semana y se nota. Este martes habrá poca actividad deportiva, sin embargo, tendremos un partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche. Los Pingos quieren tomar ventaja y acercarse al bicampeonato, mientras que los Piratas están esperando hacer valer su localía.

Más béisbol

Además del juego de la Liga Mexicana de Beisbol, este martes también habrán diversos juegos en la Major League Baseball. Entre los juegos a destacar, es el duelo entre los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit, dos equipos que están buscando pelear en postemporada.

Regresa la W Champions Cup

Este martes también tendemos actividad de la Concacaf W Champions Cup. Aunque no habrá juegos con equipos mexicanos, el torneo más importante de la zona empezará con su Jornada 2 en la cual la mexicana Lizbeth Ovalle y Orlando Pride se medirán al Alajuelense de Costa Rica.

Este mismo martes el actual campeón del torneo, Gotham buscará mantener su invicto tras vencer a Rayadas en su primer partido, midiéndose ante Alianza quienes vienen como víctima al partido.