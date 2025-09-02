Se vuelca camión de la línea ATAH en la carretera Tlaxco-Tejocotal

Todavía no se sabe el número de heridos

Desde Puebla

VOLCADURA de un autobús de la línea ATAH número 203 sobre la autopista Tlaxco – Tejocotal kilómetros después de la caseta de Chignahuapan, con dirección a Huauchinango.

URGE APOYO de cuerpos de emergencia, se desconoce la cantidad de lesionados.