Se vuelca camión de la línea ATAH en la carretera Tlaxco-Tejocotal

- Todavía no se sabe el número de heridos
Desde Puebla
VOLCADURA de un autobús de la línea ATAH número 203 sobre la autopista Tlaxco – Tejocotal kilómetros después de la caseta de Chignahuapan, con dirección a Huauchinango.
URGE APOYO de cuerpos de emergencia, se desconoce la cantidad de lesionados.
