Video: Lilia Cedillo se ausenta del Consejo Universitario para evitar un conflicto de intereses

Desde Puebla

Lilia Cedillo Ramírez se ausentó de la sesión del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para evitar un conflicto de intereses.

En entrevista, la rectora indicó que, al estar dentro de la contienda por la elección para el periodo 2025-2027, determinó solicitar un permiso especial, para no acudir a la sesión de este martes .

No obstante, aseguró que está al pendiente de la institución, pues realiza su campaña, pero también atiende como rectora.

PRECANDIDATO RECHAZADO METE INCONFORMIDAD

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la BUAP, se avaló con 209 votos a favor que la Comisión de Legislación Universitaria analice la inconformidad contra el proceso de elección de la rectoría para el periodo 2025-2029.

Tras recibir la inconformidad y que diera lectura el consejero de la facultad de Económia, Juan Alberto Vázquez, se determino mandar a receso, para que la Comisión de Legislación Universitaria la analice y reinicie la sesión después de las 15:00 horas.

La queja de Rodolfo Zepeda es que no recibió su certificado de idoneidad para competir por la rectoría, que en días pasados ha comenzado la campaña, acusó que la convocatoria fue proclive a actos de arbitrarieriedad.