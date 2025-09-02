Fortalecerá BUAP educación con enfoques innovador y social: Lilia Cedillo 



-Incremento en matrícula total, actualización de los planes de estudio y ampliación de la presencia en 31 municipios del estado, entre los principales propósitos

Desde Puebla

La doctora Lilia Cedillo Ramírez propone un plan de trabajo para la titularidad de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que se centra en una visión humanista: una universidad de personas y para las personas. Su objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y ofrecer una educación con enfoque innovador y social, brindando las mismas oportunidades a todas y todos.

Para alcanzar esta meta, su propuesta incluye:

Crecimiento y Acceso:

-Incrementar la matrícula total.

-Implementar un pase directo a la universidad para los egresados de las preparatorias BUAP.

-Ampliar la presencia de la universidad a 31 municipios del estado.

-Expandir el campus de Ciudad Universitaria 2.

Innovación Académica:

-Actualizar los planes de estudio para integrar habilidades transversales como el pensamiento crítico, la responsabilidad social y participación democrática.

-Redefinir la Formación General Universitaria (FGU) y la Práctica Profesional Crítica.

-Fortalecer la infraestructura y espacios en los complejos regionales.

Vinculación y Colaboración:

-Reforzar las redes de colaboración con organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales y asociaciones.

Para Cedillo Ramírez el cuidado de la comunidad BUAP—escuchando, respaldando y creando las condiciones para el crecimiento—es la mejor forma de proteger y engrandecer a la máxima casa de estudios de Puebla.