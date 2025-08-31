Video: Padres de familia hacen compras de última hora a horas del regreso a clases

María Huerta

Padres de familia realizan compras de último momento antes del regreso a clases este lunes primero de septiembre.

Las papelerías y zapaterías fueron los lugares más concurridos desde temprano hora de este día, a fin de adquirir lo último de la lista de útiles.

Mientras, en las zapaterías se apreciaban largas filas, probándose el zapato negro o el tenis blanco.