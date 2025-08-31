Se inaugura la academia de fútbol Club Puebla en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 31 de agosto del 2025.- Con gran orgullo, el municipio de Amozoc llevó a cabo la inauguración de la Academia de Futbol Club Puebla, un esfuerzo que durante mucho tiempo fue impulsado y que hoy es una realidad gracias a las acciones del Gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, del presidente municipal Severiano de la Rosa y de quienes creen en el deporte como motor de transformación social.

Durante el acto se destacó que el futbol no solo es una actividad física, sino también unidad, disciplina, familia y compromiso. En este sentido, la academia tendrá como objetivo no solo formar deportistas, sino también ciudadanos ejemplares, ya que en cada entrenamiento se sembrarán valores para la vida.

El evento contó con la presencia de destacados aliados como José Luis Sánchez Solá, Rector de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla; Mauricio García Castillo, Subsecretario del Deporte en representación de la Secretaria del Deporte, Gabriela “La Bonita” Sánchez; Isidro Sánchez Masiva, así como entrenadores y colaboradores que harán posible este proyecto.

Participó Santiago Vázquez Morales, primer inscrito en la academia, símbolo de las nuevas generaciones que se formarán en este espacio.

Durante su discurso el presidente municipal Severiano de la Rosa expresó su confianza en que, en un futuro, algún joven de Amozoc pueda convertirse en titular del Club Puebla.

Realizó la invitación para que más talentos locales puedan unirse a esta iniciativa deportiva.

Al evento asistieron la diputada federal Claudia Rivera Vivanco y Gloria Barrales Mendoza presidenta del DIF Amozoc, quien destacó la importancia de la participación de las mujeres en el impulso al deporte en Amozoc.

Cabe destacar que los entrenamientos se realizarán en la Unidad Deportiva de Amozoc, la cual recibió mantenimiento por parte de la administración municipal 2024-2027.

Asimismo, se anunció que este espacio contará por primera vez con electrificación, ya que anteriormente no disponía de este servicio.