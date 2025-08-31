Entrega Tonantzin Fernández mochilas y kits escolares a menores de CAIC’s y preescolares públicos

*Más de 4 mil 300 niñas y niños serán beneficiados con el programa Amoxtli*

Desde Puebla

*31 de agosto de 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con el bienestar de las familias cholultecas a través de acciones que apoyen la educación y fortalezcan la economía de los hogares.

En este marco, se realizó la entrega de mochilas y kits escolares a niñas y niños inscritos en los CAIC’s y preescolares públicos del municipio, mediante el programa Amoxtli, impulsado por el DIF Municipal en coordinación con la administración 2024-2027.

La presidenta municipal destacó que su gobierno mantiene el firme propósito de atender todas las causas sociales y que, en conjunto con los órdenes estatal y federal, se desarrollan programas orientados al bienestar de las juventudes.

Agregó que, en esta primera etapa, se entregarán 4 mil 300 kits escolares, con la meta de ampliar año con alño el número de beneficiarios, aliviando así la economía de las familias y garantizando mejores oportunidades para la niñez cholulteca.

Finalmente, Tonantzin Fernández, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, entregó personalmente las mochilas a las y los menores, reiterando que estas acciones representan un acto de justicia social y un paso firme hacia la construcción de un futuro más equitativo.