Puebla acompaña a la presidenta Sheinbaum, en la transformación humanista del país: Armenta

-En torno al Primer Informe de Gobierno de la primera presidenta de México, el gobernador del Estado indicó que la entidad trabaja de la mano y participa en más de 40 proyectos con la federación.

-Durante la mañanera de este domingo, resaltó que comparte la visión de la mandataria federal en la protección de los derechos sociales y atención a las libertades.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Puebla acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum con una visión humanista, al impulsar un gobierno bioético con gran sentido comunitario, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en el marco del Primer Informe de Gobierno, de la primera presidenta de México.

Acompañado en la mañanera de este domingo desde la Recta a Cholula, por su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el ejecutivo estatal subrayó que el estado de Puebla ha sido atendido de una manera extraordinaria por la presidenta Claudia Sheinbaum y que por ello se tiene participación en prácticamente todos los proyectos tecnológicos que encabeza el Gobierno Federal, a fin de lograr la soberanía tecnológica en el país.

El gobernador de Puebla aseguró que comparte con la presidenta la protección de los derechos sociales y de las libertades, siempre en el marco del cumplimiento de la ley, ya que se protege el derecho de terceros, que también son fundamentales. Afirmó que no hay nada más importante que la protección de la vida humana. “Ese es el sentimiento bioético con el que acompañamos a la presidenta”, puntualizó.

En el marco del primer año de labores de la primera presidenta de México, el gobernador Alejandro Armenta señaló que le llena de orgullo pertenecer a esta etapa de la historia donde una mujer de alto nivel de conocimiento, con perfil científico y humanista permite hacer equipo. “Gracias doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, gracias por apoyar a Puebla”.

En su intervención, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, refirió que con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, comparten una responsabilidad por hacer realidad la transformación de México desde Puebla, al participar en 40 proyectos con el Gobierno de la República. Destacó el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, el proyecto de electromovilidad del auto Olinia, la iniciativa de turismo científico con el Astro Parque en el Gran Telescopio Milimétrico, el Polo de Desarrollo para el Bienestar, la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad; así como el Plan Hídrico para sanear y rescatar el Río Atoyac y el Lago de Valsequillo, entre muchos otros.