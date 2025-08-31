Avala Comisión del Congreso exhorto para que ayuntamientos promuevan la estrategia Senderos de Paz

– Se pretende recuperar espacios públicos, a fin de garantizar entornos seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Desde Puebla

La Comisión de Igualdad de Género aprobó el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos y los concejos municipales de la entidad para que, en coordinación con las secretarías de las Mujeres y de Seguridad Pública, implementen la estrategia de seguridad denominada Senderos de Paz, como una medida prioritaria para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia de género, a fin de garantizar entornos seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Durante el análisis del exhorto, presentado inicialmente por la diputada Guadalupe Yamak Taja, la legisladora Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez externó su apoyo al considerar que sumará para garantizar un entorno sin violencia para las mujeres.

En este sentido, la diputada Xel Arianna Hernández García propuso que, además de los Senderos de Paz, se debe promover una cultura de urbanismo de paz, que esté enfocada en ayudar a las mujeres a transitar de manera segura.

Por otra parte, el órgano colegiado aprobó el acuerdo para declarar improcedentes y dejar sin efectos diversas propuestas presentadas durante la LXI Legislatura del Congreso del Estado.

A la sesión de la Comisión también asistieron las diputadas: Ana Laura Gómez Ramírez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Kathya Sánchez Rodríguez, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Ana Lilia Tepole Armenta.

COMISIÓN DEL CONGRESO APRUEBA EXHORTO PARA FOMENTAR TURISMO SOSTENIBLE

Por su parte, la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, para que de manera coordinada con el municipio de Juan Galindo, implemente acciones para fomentar y promover el turismo sostenible, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y promover la cultura y la tradición de la región.

En su intervención, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, quien presentó inicialmente el punto de acuerdo, destacó la importancia de revitalizar el potencial turístico de la zona de Necaxa y Juan Galindo, así como fomentar la riqueza cultural y las tradiciones de la zona.

Asimismo, la diputada Angélica Alvarado Hernández subrayó el consenso de las y los integrantes de la Comisión sobre la necesidad de promover la historia, la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Puebla.

Durante la sesión, las y los diputados integrantes del órgano colegiado avalaron el acuerdo para declarar improcedente y dejar sin efecto una iniciativa presentada durante la Legislatura anterior.

A la Comisión de Turismo también asistieron las y los diputados: Roberto Zataráin Leal, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, Floricel González Méndez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Kathya Sánchez Rodríguez y Luana Armida Amador Vallejo.

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD ASISTE AL CONGRESO PARA PRESENTAR AVANCES DE LA DEPENDENCIA

La Comisión de Juventud y Deporte contó con la participación de la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado, Gabriela Sánchez Saavedra, quien presentó las acciones y los avances que lleva a cabo la dependencia estatal.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la funcionaria destacó el programa Tejiendo Paz, que tiene como objetivo llevar a los municipios y juntas auxiliares el fomento al deporte, pláticas sobre sexualidad y prevención contra las adicciones, para atender sus causas y recuperar el tejido social.

“Actividades que impulsan a las juventudes para convertirse en agentes de cambio y ser herramientas de transformación social”, afirmó.

Al hacer uso de la palabra, los diputados Jaime Natale Uranga y Ana Lilia Tepole Armenta reconocieron el trabajo y el compromiso de la dependencia estatal por promover el deporte, el cual, consideraron, tendrá su mayor legado en la Universidad del Deporte en Puebla.

Asimismo, externaron su disposición para trabajar y sumar a favor de las juventudes de la entidad, “después de años de abandono”.

A la sesión del órgano colegiado también asistieron las y los diputados: Leonela Jazmín Martínez Ayala, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Andrés Iván Villegas Mendoza.

Aprueba Comisión del Congreso exhorto para que municipios destinen más recursos a seguridad

– Además, avalan puntos de acuerdo acuerdo para atender diagnósticos y recomendaciones en materia de supervisión penitenciaria

En sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que destinen un porcentaje mayor de los recursos federales recibidos del Ramo General 33, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para la seguridad pública y el bienestar de las y los ciudadanos.

El diputado promovente del punto de acuerdo, Andrés Iván Villegas Mendoza, señaló que los Ayuntamientos tienen el primer contacto con la ciudadanía y es necesario fortalecer tanto los esquemas como la inversión en seguridad, pues cada peso destinado a este rubro impacta en el bienestar de las y los poblanos.

En otro momento de la sesión, se aprobó el punto de acuerdo impulsado por el legislador Roberto Zataráin Leal, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que, en el ámbito de su competencia, atienda los diagnósticos y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en materia de supervisión penitenciaria.

Lo anterior, con el propósito de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como su desarrollo personal y profesional y su debida reinserción social.

Asimismo, la Comisión aprobó el punto de acuerdo promovido por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que de manera coordinada con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implemente acciones para prevenir y reforzar la seguridad en las inmediaciones de bancos y cajeros automáticos, así como para diseñar y difundir programas de acompañamiento bancario, con el fin de disminuir los robos.

Finalmente, se aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Xel Arianna Hernández García, por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, implemente un plan integral para el fortalecimiento de la seguridad en las juntas auxiliares que, en su caso, contemple la ampliación de instalaciones, patrullas y elementos en sus zonas de cobertura, con el fin de mejorar la atención ciudadana y garantizar presencia policial constante en materia de prevención y respuesta ante hechos delictivos.

A la sesión de la Comisión acudieron los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza, José Luis Figueroa Cortés y Rafael Alejandro Micalco Méndez, así como la diputada Delfina Pozos Vergara.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL AVALA QUE AYUNTAMIENTOS ELABOREN ATLAS DE RIESGOS

Las y los integrantes de la Comisión de Protección Civil avalaron el punto de acuerdo impulsado por el legislador Rafael Alejandro Micalco Méndez, por virtud del cual se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que elaboren o, en su caso, actualicen su Atlas de Riesgos, con el fin de fortalecer la gestión integral de riesgos, prevenir desastres y proteger la vida e integridad de la población.

Al respecto, las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil, Guadalupe Yamak Taja y Laura Guadalupe Vargas Vargas, destacaron que todos los Ayuntamientos deben contar con su Atlas de Riesgos, con la finalidad de proteger a la ciudadanía de desastres.

Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo presentado por el legislador Elpidio Díaz Escobar, por el que se exhorta a los Sistemas Municipales de Protección Civil de los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que de manera conjunta con la Coordinación General de Protección Civil del Estado, verifiquen y supervisen que los establecimientos dedicados a la elaboración, manejo, almacenamiento y comercialización de productos de pirotecnia y explosivos, cuenten con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes.

Asimismo, para que en la quema de estos productos, verifiquen que cuenten con el programa interno de seguridad, el programa de quema, una póliza de seguro vigente y con el personal debidamente capacitado para la realización segura de dichas actividades.

Durante la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Guadalupe Yamak Taja, Ana Laura Gómez Ramírez, Celia Bonaga Ruiz y Nayeli Salvatori Bojalil, así como los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez y Elpidio Díaz Escobar.