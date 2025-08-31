En la BUAP, cada estudiante, trabajadora y trabajador es de la misma familia: Lilia Cedillo

En segundo día de campaña, la académica visitó a quienes estudian las licenciaturas en Derecho y Administración bajo el modelo semiescolarizado

Desde Puebla

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cada estudiante, trabajadora y trabajador forma parte de la misma familia, destacó Lilia Cedillo Ramírez durante su segundo día de campaña por la titularidad de la Rectoría.

Al reunirse con alumnas y alumnos que cursan las licenciaturas en Derecho y Administración bajo el modelo semiescolarizado, la académica expresó que la institución es “su casa” y que está “orgullosa de todas y todos sus estudiantes”.

Comentó que la comunidad universitaria es un rompecabezas que está conformado por 140 mil piezas, por lo que, si alguna hace falta, la “gran familia BUAP” no está completa.

Durante su encuentro con las y los estudiantes de ambas licenciaturas y luego de escuchar sus peticiones derivado de la visión de ser una académica cercana, Lilia Cedillo Ramírez, propuso fortalecer la coordinación con quienes cursan la modalidad semiescolarizada en todo el estado, así como servicios para garantizar que continúen con sus estudios.