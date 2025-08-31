Se forma la tormenta ‘Kiko’; ¿cómo afectará a México?

Excelsior

La tormenta tropical Kiko se formó este domingo 31 de agosto de 2025 en el Océano Pacífico, convirtiéndose en el onceavo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el sistema se localiza a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representa peligro para costas mexicanas. Sin embargo, su evolución continúa bajo vigilancia, ya que podría fortalecerse a huracán en las próximas horas.

Temporada activa de huracanes en el Pacífico 2025

Con la aparición de Kiko, se refuerzan las previsiones que anticipaban una temporada más activa de lo habitual. Este es el ciclón número once en la cuenca del Pacífico oriental, tras Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo y Juliette.

Algunos de estos fenómenos han tenido impacto directo en el litoral mexicano, como el huracán Erick de categoría 4, que afectó severamente a Oaxaca y Guerrero, mientras otros permanecieron en altamar, generando oleaje elevado y lluvias intensas en distintas regiones.

¿Dónde lloverá hoy 31 de agosto en México?

Aunque la tormenta tropical Kiko no afecta al país, otros sistemas meteorológicos provocarán lluvias este domingo en gran parte del territorio nacional.

Lluvias muy fuertes a intensas: Coahuila, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes a muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas: Aguascalientes.

El monzón mexicano, la onda tropical número 28 y un sistema frontal en el sur de Estados Unidos son los principales responsables de estas condiciones, que además estarán acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y posible formación de torbellinos en zonas del norte del país.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el SMN y la Conagua Clima, así como atender las indicaciones de Protección Civil en cada estado, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.