Carlos Sainz arremete contra Liam Lawson y lo compara con ‘Checo’

El piloto español Carlos Sainz (Williams), no ocultó su molestia luego de ser sancionado con 10 segundos de penalización en el Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1, por un contacto con Liam Lawson (Racing Bulls), mismo que no pareció ser provocado por el madrileño, incluso comparando al neozelandés con Sergio ‘Checo’ Pérez.

CARLOS SAINZ HABÍA BATALLADO IGUAL CON ‘CHECO’

Al ser cuestionado sobre la maniobra que le valió la penalización de 10 segundos en el Circuito de Zandvoort, Carlos Sainz recordó que ese movimiento lo ha utilizado anteriormente con otros pilotos de la parrilla, incluyendo al mexicano ‘Checo’ Pérez, evitando que existiera algún contacto, dando a entender que el problema fue de Lawson y la manera en la que defendió la posición.

Es un movimiento de carrera que lo llevo haciendo 4 o 5 años con pilotos como ‘Checo’ (Pérez), Fernando (Alonso), (Pierre) Gasly, (Max) Verstappen, (Charles) Leclerc, (Oscar) Piastri… y nunca ha pasado nada. La curva 1 de Zandvoort te incita a correr en paralelo. Por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam (Lawson). Creo que no es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría”, comentó el español para la cadena DAZN.

LAWSON, UN PILOTO COMPLICADO

En un señalamiento aún más claro, el piloto español aseguró que con el neozelandés es imposible correr en paralelo y aclaró que ni siquiera estaba buscando el adelantamiento en la zona donde ocurrió el percance entre ambos, sino que estaba preparando otra maniobra para más adelante, pero su carrera se vio arruinada por el contacto y posteriormente por la penalización.