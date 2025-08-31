Sheinbaum enfrenta el reto de consolidar el segundo piso de la 4T: Alejandro Armenta

Gobierno federal impulsa más de 40 proyectos en Puebla, abundó el gobernador

María Huerta

Para el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el gran reto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Destacó que Puebla trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal y ha logrado avances importantes en materia institucional y estratégica, con más de 40 proyectos que impulsarán el desarrollo y bienestar de las y los poblanos.

Previo al primer informe de la presidenta Sheinbaum, el mandatario estatal la felicitó y reconoció su atención especial hacia Puebla, la cual —dijo— ha sido extraordinaria, enmarcada por una visión humanista y un gobierno bioético con sentido comunitario.