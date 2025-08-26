Apuntan a nueve para contender por la rectoría de la BUAP

La lista es encabezada por la actual rectora y principal candidata, Lila Cedillo

María Huerta

Fueron 9 las propuestas para la renovación de la rectoría

La Comisión de Auscultación informó que recibió nueve propuestas para candidatos en la renovación de la BUAP para el periodo 2025-2029.

La lista de las nueve propuestas a candidatos para contender por la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla para el periodo de 2025-2029 es encabezada por Lilia Cedillo Ramírez, quien buscaría su segundo período como rectora.

César Ricardo Canción, de la Facultad de Ciencias Políticas; Rodolfo Zepeda, de Ingeniera Química, Ricardo Paredes, de la Facultad de Administración.

Laura Barroso Yañez; Eloisa Chilian, Salvador Galicia, Beatriz Gutiérrez, esposa del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y Odorico Mora.

De acuerdo a la convocatoria aprobada por el Consejo Universitario, la Comisión de Auscultación notificará a las personas propuestas por la comunidad sobre su postulación, para posteriormente pasar a las entrevistas.