A partir de mañana, San Pedro Cholula retomará los parquímetros

*26 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que, a partir del miércoles 27 de agosto de 2025, se reanudará el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.
El pago podrá realizarse en los 67 establecimientos autorizados, en las máquinas de cobro de parquímetros o a través de la aplicación móvil, con el propósito de evitar infracciones y fomentar el orden en la movilidad urbana.
*Zonas de Cobertura Parquímetros:*
Av. Miguel Hidalgo
Av. Morelos
Calle 2 Norte
Av. 4 Oriente
Av. 6 Oriente
Calle 3 Norte
Calle 3 Sur
Calle 5 Norte
Av. 6 Poniente
Av. 2 Oriente
Calle 3 Oriente, Centro
Av. 3 Poniente
*Tarifas*
$2.00 por 20 minutos
$6.00 por hora
Sin límite de tiempo
*Horarios de funcionamiento*
Domingo a miércoles: de 8:00 a 20:00 horas
Jueves a sábado: de 8:00 a 21:00 horas
Durante la Feria: de 8:00 a 24:00 horas
