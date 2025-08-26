A partir de mañana, San Pedro Cholula retomará los parquímetros

Desde Puebla

*26 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que, a partir del miércoles 27 de agosto de 2025, se reanudará el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.

El pago podrá realizarse en los 67 establecimientos autorizados, en las máquinas de cobro de parquímetros o a través de la aplicación móvil, con el propósito de evitar infracciones y fomentar el orden en la movilidad urbana.

*Zonas de Cobertura Parquímetros:*

Av. Miguel Hidalgo

Av. Morelos

Calle 2 Norte

Av. 4 Oriente

Av. 6 Oriente

Calle 3 Norte

Calle 3 Sur

Calle 5 Norte

Av. 6 Poniente

Av. 2 Oriente

Calle 3 Oriente, Centro

Av. 3 Poniente

*Tarifas*

$2.00 por 20 minutos

$6.00 por hora

Sin límite de tiempo

*Horarios de funcionamiento*

Domingo a miércoles: de 8:00 a 20:00 horas

Jueves a sábado: de 8:00 a 21:00 horas

Durante la Feria: de 8:00 a 24:00 horas