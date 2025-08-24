Video: ¡De terror, dejan cadáver dentro de un tambo en pleno centro de Puebla capital!

Desde Puebla
En el callejón de la 18 Poniente, en el centro de la ciudad de Puebla, fue abandonado un cuerpo dentro de tambo azul.
Cabe hacer mención que sería el segundo hallazgo de cuerpos en pleno centro de Puebla capital durante los últimos días.
