¡Seguirán las lluvias en el estado de Puebla!: Conagua

Fuertes lluvias en gran parte de México este 24 de agosto

Maricela Allende

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este sábado 24 de agosto de 2025 se prevén lluvias de distintas intensidades en gran parte del país, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte del organismo, las entidades más afectadas serán:

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Durango (sur)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit (norte)

Jalisco (centro y oriente)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como extremar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en zonas de mayor vulnerabilidad.