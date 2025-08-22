Reconoce Laura Artemisa profesionalización en el IAP

– Fue madrina de la generación 2022-2024 de alumnas y alumnos de maestría

Desde Puebla

Durante la ceremonia de recepción de grado académico de alumnas y alumnos del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP), la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, reconoció la continua profesionalización de las y los 52 graduados.

Asimismo, destacó el esfuerzo de quienes recibieron su grado de maestría por promedio, pues el empeño y disciplina que tuvieron para su preparación será el mismo que pondrán al servicio de Puebla, desde cualquier área en la que laboren.

“La sociedad va cambiando, va transformándose y esto nos debe de obligar a seguirnos preparando, a seguir buscando que estas nuevas relaciones de la sociedad tengan una respuesta científica, estadística, preparada”, indicó la diputada y madrina de generación.

En su momento, el director del IAP, Francisco Javier Muñoz López, felicitó a las y los egresados de la generación 2022-2024 por obtener su grado de maestría en los diferentes programas académicos que ofrece el Instituto, los cuales representan una opción de formación, profesionalización y superación personal.

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo Huerta Espinosa, destacó que las y los graduados tienen el reto de actuar con profesionalismo, integridad, sensibilidad, compromiso y humanismo.

Durante la ceremonia estuvo presente la diputada María Soledad Amieva Zamora y el Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, quien reconoció a las y los graduados por culminar un nuevo grado académico.