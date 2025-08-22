Violencia, el mayor enemigo de un atleta: Tamara Vega

La pentatleta impartió una conferencia en la Unidad de Seminarios

Desde Puebla

El mayor enemigo de un atleta es la violencia, ya que más del 70 por ciento de los deportistas la ha sufrido, aunque sólo el 10 por ciento denuncia. Para combatirla debe nombrarse, no normalizarla, y prevenirla a través de la educación, aseguró Tamara Vega, atleta especializada en pentatlón moderno y quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

En su conferencia “Prevención del abuso en el deporte. Lo que un atleta debe saber para protegerse”, impartida a deportistas de la BUAP reunidos en la Unidad de Seminarios, en Ciudad Universitaria, la también directora de la fundación que lleva su nombre indicó que un entorno seguro en el deporte no sólo significa ausencia de golpes o agresiones físicas, también implica estar libre de violencia emocional, psicológica, económica, sexual y digital.

Tras definir los diferentes tipos de violencia, así como el grooming (proceso por el cual un adulto establece una relación de confianza con un menor, con el objetivo de abusar sexualmente de él), Tamara Vega compartió información sobre las leyes Olimpia y generales de Cultura Física y Deporte, de Juventudes y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como las instancias a las cuales acudir y los pasos de un protocolo de acción.

En compañía del secretario administrativo y el director de Deporte y Cultura Física de la institución, Juan Antonio Cruz Moctezuma y Miguel López Serrano, respectivamente, la abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, dio a conocer que esta conferencia es parte del programa de capacitación de las citadas dependencias para fortalecer las competencias deportivas entre los atletas universitarios, a la par de consolidar una comunidad más consciente y humana.