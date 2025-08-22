Reconocen a bomberos en su día

– Durante una ceremonia, el vicealmirante Francisco Sánchez González enalteció la trayectoria de quienes cumplieron 10, 15 y 36 años de servir a la ciudadanía.

– Informó que, a través de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad, se continuará con su profesionalización.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para conmemorar el “Día del bombero y la bombera”, el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez González, encabezó la entrega de reconocimientos a elementos destacados por su trayectoria y compromiso con la ciudadanía.

En su intervención, el encargado de la seguridad en el estado resaltó que el esfuerzo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas es encomiable, pues además de ser parte fundamental de la estructura de la institución, son el vínculo y apoyo para quienes más lo necesitan.

Comentó que fortalecerá el acercamiento con la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad, con el objetivo de continuar con la profesionalización de las y los elementos.

Durante la entrega de reconocimientos, el vicealmirante Francisco Sánchez González enalteció la trayectoria de quienes cumplieron 10, 15 y 36 años de servicio, así como de las y los elementos que enfrentaron situaciones extremas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

En representación de las y los bomberos, Yazmín Peralta Montes compartió que este 2025 la corporación cumplió 120 años de trabajo en favor de las y los poblanos.

“Los bomberos y las bomberas están preparados y hechos de “otra pasta”, pero sobre todo, de un amor diferente y misterioso que se activa, específicamente cuando hay problemas”, dijo.

Este evento tuvo como sede el Cuartel Central de Bomberos “CMTE. Albino G. Serrano”, con la participación del director general de la Policía Estatal Preventiva, capitán Rodolfo Lira García; el encargado de despacho de la Dirección de Operaciones Policiales, teniente Raymundo Garduño Hernández, así como de los jefes de las estaciones que se encuentran distribuidas en la entidad.