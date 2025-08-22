Este lunes entra en vigor el examen práctico para la licencia de conducir

Erika Méndez

A partir de este lunes 25 de agosto, entrará en vigor el examen práctico para obtener una licencia de conducir, como parte de la nueva Ley de Movilidad.

La secretaría de Movilidad y Transporte indicó que será obligatorio aprobar el examen práctico en el simulador de manejo como parte del trámite, para garantizar que los solicitantes cuenten con conocimientos y habilidades necesarias en una conducción segura y responsable.

El examen consta de dos fases: Un recorrido inicial de familiarización y una evaluación práctica con duración de ocho minutos.

Para aprobar, se requiere una calificación mínima de 60 sobre 100 puntos.