Choque entre dos camiones en la autopista México-Tuxpan habría dejado, al menos, dos fallecidos

Abelardo Domínguez

Cierre de circulación por accidente en la autopista México Tuxpan km 144 a la altura del chipote, cerca del lugar conocido como la falla geológica o las ardillas, entre Tlacuilotepec y La Ceiba, dirección Tuxpan y afectación en carril de alta dirección CDMX.

Colisión entre 2 tractocamiones.

Una pipa volcó, quedó atravesada en la carpeta asfáltica y poco después un camión torton no alcanzó a frenar e impactó a vehículos estacionados.

Se habla de al menos dos personas sin vida en la autopista México Tuxpan.

El carril con destino a Tuxpan fue CERRADO al tránsito vehicular, se pide utilizar vías alternas.