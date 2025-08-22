Reportan supuesta explosión en Zacaola

- Versiones apuntan que el fuego habría provocado 4 muertes
Desde Puebla
Se reportó fuerte explosión que se escuchó en varios municipios, como Tepeaca, Los Reyes y aledaños.
Extraoficialmente se trataría de un polvorín en San Miguel Zacaola, información por confirmar.
PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL CONFIRMA FALLECIMIENTOS
