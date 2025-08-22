Salud Slider Principal

Protección Civil estatal confirma cuatro muertos tras explosión en Zacaola

22 agosto, 2025

Desde Puebla

En su cuenta de X, Protección Civil estatal confirmó el saldo del percance:

ACTUALIZACIÓN | Tras la atención del @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con

@Defensamx @SSPGobPue

y autoridades de distintos municipios, en Santo Tomás Hueyotlipan, se reporta el fallecimiento de 4 personas por la explosión de un polvorín.

Además, 2 personas fueron trasladadas a hospitales y otras 2 recibieron valoración médica en el lugar. #PorAmorAPuebla los tres órdenes de gobierno mantienen labores en la zona.

