Protección Civil estatal confirma cuatro muertos tras explosión en Zacaola

Desde Puebla
En su cuenta de X, Protección Civil estatal confirmó el saldo del percance:
ACTUALIZACIÓN | Tras la atención del @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con
@Defensamx @SSPGobPue
y autoridades de distintos municipios, en Santo Tomás Hueyotlipan, se reporta el fallecimiento de 4 personas por la explosión de un polvorín.
Además, 2 personas fueron trasladadas a hospitales y otras 2 recibieron valoración médica en el lugar. #PorAmorAPuebla los tres órdenes de gobierno mantienen labores en la zona.
