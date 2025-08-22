Con uniformes y pastel, celebran a los bomberos de Amozoc en su día

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 22 de agosto del 2025.- Esta mañana, el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, convivió con los bomberos adscritos a Protección Civil Municipal, en el marco de la conmemoración del Día del Bombero.

El edil destacó y reconoció el valioso trabajo que realizan estos héroes, quienes con valentía y entrega responden de manera inmediata ante cualquier emergencia para rescatar, apoyar y prevenir accidentes en beneficio de la ciudadanía.

Durante el encuentro, el Presidente refrendó su compromiso entregándoles equipo y uniformes que fortalecen su labor diaria, además de celebrar con ellos compartiendo un pastel como muestra de agradecimiento y cercanía.

“Gracias por su dedicación, esfuerzo y servicio a la ciudadanía. En Amozoc cuentan con todo nuestro respaldo y reconocimiento”, expresó Severiano de la Rosa.