Cumple la FGE orden de aprehensión contra octogenario por presuntamente extorsionar a su hijo con 30 millones de pesos

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Jorge Joaquín N., de 81 años de edad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión, en agravio de su hijo.

Se tiene conocimiento que el 3 de febrero de 2023, el denunciante se encontraba en su domicilio ubicado en la ciudad de Puebla, mismo que le fue donado por su madre, cuando de momento llegó el hoy imputado para exigirle la desocupación y entrega del inmueble.

Ante la negativa del afectado, el hoy detenido presuntamente lo amenazó con causarle daño a él y a su familia si no desocupaba el lugar y le entregaba la cantidad de 30 millones de pesos, señalando que debido a su edad no podía agredirlo directamente pero contaba con los medios necesarios para afectarlo.

Con base en los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público, se solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue otorgada tras ser considerados suficientes los elementos de prueba.

Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado, dieron cumplimiento al mandato judicial, realizando la aprehensión de Jorge Joaquín N., en inmediaciones de la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista de la ciudad de Puebla.

El octogenario fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.