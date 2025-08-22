Disminuyeron 1.2% los ingresos por suministro de bienes y servicios de los servicios privados no financieros, en junio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) genera información de los servicios privados no financieros —incluyen el sector de transportes, correo y almacenamiento—. Los datos muestran el comportamiento económico de coyuntura de las principales actividades a nivel nacional y de las entidades federativas.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En junio de 2025, con cifras desestacionalizadas, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios de los servicios privados no financieros cayeron 1.2 %, respecto al mes previo.

El personal ocupado total descendió 0.1 por ciento. Los gastos totales por consumo de bienes y servicios aumentaron 0.2 %, y las remuneraciones totales, 0.8 %, a tasa mensual,

en junio de 2025.

La siguiente gráfica presenta las series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de los indicadores de los servicios privados no financieros.

En junio de 2025, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el índice agregado de ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios incrementó 2.0 %; el de personal ocupado total, 1.2 %; el de gastos totales por consumo de bienes y servicios, 3.9 %, y el de remuneraciones totales, 6.1 por ciento.

Principales sectores por entidad federativa

El siguiente cuadro destaca los resultados de sectores económicos presentes en cada una de las entidades federativas. Estos se refieren al sector 51, Servicios de información en medios masivos, así como al 72, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (se trata de los sectores que más participan en la variable de ingresos en las 32 entidades federativas).